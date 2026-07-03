Россия начнет импортировать авиационное горючее из Азии – Reuters

Россия закупит партию авиационного горючего у Японии на фоне дефицита, который возник после ударов украинских БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о деталях предстоящей поставки.

26 июня 2026, 14:45 Масштабный топливный кризис в рф: россияне занимают очереди на АЗС почти по всей стране – фото, видео В россии набирает обороты топливный кризис: после ударов по НПЗ в большинстве регионов фиксируют дефицит бензина, закрытые АЗС, километровые очереди и рост цен на топливо.

По данным журналистов, в первой половине июля из японского порта Тиба планируют отгрузить не менее 200 тысяч баррелей авиатоплива.

Сначала партию доставят в Южную Корею, после чего горючее должны перегрузить на другой танкер, предположительно путем перевалки «борт в борт», а уже оттуда отправят в россию. Конечный пункт назначения пока неизвестен.

По данным системы отслеживания судов Kpler, в последний раз россия импортировала авиационное горючее из Южной Кореи еще в феврале 2022 года. Тогда партия в объеме около 22 тысяч баррелей была доставлена ​​во Владивосток.

Напомним, 1 июня российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

Стоит отметить, что власти страны-оккупанта сначала пытались преуменьшить последствия роста цен на бензин и дефицита топлива, вызванного ударами по НПЗ. Однако в конце июня президент рф владимир путин все же признал, что в россии начались проблемы с горючим.

На инфографике «Слово и дело» – в каких регионах рф ввели ограничения на продажу бензина.

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