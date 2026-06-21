В временно оккупированном Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС

Общество
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В Крыму с 21 июня полностью остановили продажу топлива на АЗС для населения и бизнеса. Топливо теперь отпускается только государственным службам.
Фото росСМИ

Во временно оккупированном Крыму с 21 июня на автозаправочных станциях полностью прекращен отпуск топлива для населения и бизнеса – как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале так называемый «глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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По его словам, топливо в дальнейшем будет доступно только для государственных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона.

«Обо всех дальнейших решениях в связи со сложившейся ситуацией на топливном рынке республики будет сообщено дополнительно», – заявил Аксенов.

Ранее сообщалось о задержках поставок топлива в Севастополь, из-за чего на части АЗС уже останавливали продажу бензина населению по ранее выданным талонам.

Ранее сообщалось, что российские войска начали маскировать топливозаправщики под гражданский транспорт из-за регулярных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистической инфраструктуре оккупантов на юге.

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