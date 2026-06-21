Власти рф пытаются преуменьшить значение бензинового кризиса – ISW

В россии пытаются смягчить последствия роста цен на бензин и дефицита топлива, который, по оценкам аналитиков, частично связан с ударами по энергетической инфраструктуре.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

Аналитики ссылаются на данные российских медиа, которые сообщают о дефиците бензина и росте цен в ряде регионов рф, включая Санкт-Петербург, Воронеж и Тулу. По данным журналистов, проблема распространяется даже на города, где ранее таких перебоев не наблюдалось.

Также отмечается, что часть автозаправочных сетей, не входящих в вертикально интегрированные нефтяные компании, вынуждены повышать цены, чтобы избежать убытков. В то же время региональные власти в рф пытаются уменьшить общественный резонанс вокруг ситуации, однако, как подчеркивают аналитики, эти усилия не дают заметного эффекта.

В частности, в Саратовской области обсуждали возможность введения ценовых ограничений на АЗС. В Тверской области сообщалось о временных лимитах на продажу топлива на отдельных заправках, а в Тульской области признавали перебои с поставками, объясняя их логистическими проблемами и ростом спроса.

В ISW отмечают, что российское правительство и в дальнейшем будет сталкиваться с трудностями при стабилизации топливного рынка, поскольку удары по энергетической инфраструктуре могут усиливать дефицит в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Тем временем во временно оккупированном Крыму с 21 июня на автозаправочных станциях полностью прекращен отпуск топлива для населения и бизнеса.

Ранее сообщалось, что российские войска начали маскировать топливозаправщики под гражданский транспорт из-за регулярных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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