Путин заявил о запрете экспорта бензина, впервые признав проблемы с топливом в рф

Глава Кремля владимир путин впервые признал, что в россии начались проблемы с бензином после ударов украинских дронов по НПЗ, и заявил о полном запрете на экспорт бензина.

Об этом сообщают российские пропагандистские медиа, цитируя заявление путина в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.

26 июня 2026, 14:45 Масштабный топливный кризис в рф: россияне занимают очереди на АЗС почти по всей стране – фото, видео В россии набирает обороты топливный кризис: после ударов по НПЗ в большинстве регионов фиксируют дефицит бензина, закрытые АЗС, километровые очереди и рост цен на топливо.

По данным росСМИ, правитель рф признал «бензиновый кризис» и отметил, что россия начала использовать резервы топлива. В частности, путин заметил, что на АЗС наблюдаются очереди, а нужные марки бензина «не всегда можно найти».

Он также отметил, что сейчас действует временный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, и обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

«В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Также рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива», – заявил путин.

По словам российского диктатора, мощности крупнейших НПЗ используются на максимум. В то же время он призвал «свести к минимуму последствия» украинских ударов по нефтеотрасли рф.

Также глава Кремля заявил, что запасы бензина в рф якобы составляют 1,7 млн тонн.

«Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, сейчас резерв бензина практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. По данным Минэнерго, сейчас запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года», – сказал путин, добавив, что снижение составляет «всего 4 процента».

Напомним, накануне СМИ сообщили, что россия потеряла четверть производства бензина на фоне регулярных атак на нефтеперерабатывающие заводы. Также фиксируется сокращение экспорта топлива.

Также сообщалось, что Украина фиксирует существенный рост поставок нефтепродуктов из Беларуси в рф. Так, только за период с января по май объёмы экспорта бензина из Беларуси выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, россия начала переговоры с Казахстаном о поставках около 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92 на фоне дефицита топлива на внутреннем рынке.

В то же время, как известно, власти россии пытаются преуменьшить последствия роста цен на бензин и дефицита топлива.

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