США могут направить конфискованные активы рф на оружие для Украины

В Соединенных Штатах Америки предлагают использовать конфискованные активы российской федерации для закупки оружия Украине. Соответствующий законопроект уже внесен в Сенат двухпартийной группой из шести сенаторов.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте сенатора Тима Кейна, который является членом этой группы.

Законопроект SABER позволит расширить использование конфискованных российских суверенных активов. В частности, на эти деньги смогут покупать вооружение для украинской армии.

19 июня 2026, 15:13 Больше всего артиллерийских систем Украина получила от США, Германии и Британии За годы большой войны Украина получила от союзников около 800 артиллерийских систем. Какие государства вооружали ВСУ и какими типами гаубиц – на инфографике «Слово и дело».

Сейчас действующий закон REPO позволяет конфисковать замороженные активы Центробанка рф под юрисдикцией США, но использовать их можно только на восстановление, гуманитарную помощь и компенсационные фонды.

В свою очередь законопроект SABER снимает это ограничение и позволяет направлять средства непосредственно на закупку военного оборудования для Украины.

Как известно, эту инициативу поддержали три демократа и три республиканца: Тим Кейн, Крис Кунс, Шелдон Вайтхаус, Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грассли.

«Закон о REPO заложил важную основу для изъятия и перепрофилирования миллиардов долларов замороженных российских активів. Расширяя разрешенное использование средств для пополнения арсенала Украины, это законодательство заставит путина оплатить счета за вооружение Украины», – заявил Корнин.

А республиканец Чак Грассли добавил, что эта «поддержка Украины не стоит ничего американским налогоплательщикам».

В свою очередь Кейн подчеркнул, что «международное сообщество должно продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить Украине все необходимое для успеха на поле боя и восстановления своей страны». Он объяснил, что этот законопроект как раз открывает новые пути для поддержки безопасности как Украины, так и США.

Напомним, накануне международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обосновы в формате «Рамштайн».

Также министр обороны Украины Михаил Федоров и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус договорились о совместном развитии антибаллистических возможностей и организации совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Кроме этого, власти Великобритании официально объявили о выделении очередного пакета оборонной поддержки для Украины, общая стоимость которого составляет 750 миллионов фунтов стерлингов (примерно 1 миллиард долларов США).

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры поддержали инициативу по созданию собственных баллистических возможностей.

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