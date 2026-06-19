США могут направить конфискованные активы рф на оружие для Украины

Политика
Читати українською
Соединенные Штаты Америки хотят разблокировать закупку оружия для Украины за счет конфискованных активов российской федерации. Подобная законодательная инициатива внесена в Сенат США Тимом Кейном.
Фото: AFP

В Соединенных Штатах Америки предлагают использовать конфискованные активы российской федерации для закупки оружия Украине. Соответствующий законопроект уже внесен в Сенат двухпартийной группой из шести сенаторов.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте сенатора Тима Кейна, который является членом этой группы.

Законопроект SABER позволит расширить использование конфискованных российских суверенных активов. В частности, на эти деньги смогут покупать вооружение для украинской армии.

Больше всего артиллерийских систем Украина получила от США, Германии и БританииЗа годы большой войны Украина получила от союзников около 800 артиллерийских систем. Какие государства вооружали ВСУ и какими типами гаубиц – на инфографике «Слово и дело».

Сейчас действующий закон REPO позволяет конфисковать замороженные активы Центробанка рф под юрисдикцией США, но использовать их можно только на восстановление, гуманитарную помощь и компенсационные фонды.

В свою очередь законопроект SABER снимает это ограничение и позволяет направлять средства непосредственно на закупку военного оборудования для Украины.

Как известно, эту инициативу поддержали три демократа и три республиканца: Тим Кейн, Крис Кунс, Шелдон Вайтхаус, Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грассли.

«Закон о REPO заложил важную основу для изъятия и перепрофилирования миллиардов долларов замороженных российских активів. Расширяя разрешенное использование средств для пополнения арсенала Украины, это законодательство заставит путина оплатить счета за вооружение Украины», – заявил Корнин.

А республиканец Чак Грассли добавил, что эта «поддержка Украины не стоит ничего американским налогоплательщикам».

В свою очередь Кейн подчеркнул, что «международное сообщество должно продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить Украине все необходимое для успеха на поле боя и восстановления своей страны». Он объяснил, что этот законопроект как раз открывает новые пути для поддержки безопасности как Украины, так и США.

Напомним, накануне международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обосновы в формате «Рамштайн».

Также министр обороны Украины Михаил Федоров и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус договорились о совместном развитии антибаллистических возможностей и организации совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Кроме этого, власти Великобритании официально объявили о выделении очередного пакета оборонной поддержки для Украины, общая стоимость которого составляет 750 миллионов фунтов стерлингов (примерно 1 миллиард долларов США).

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры поддержали инициативу по созданию собственных баллистических возможностей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Россия США Украина Оружие Сенат США Сенаторы США Сенат Война с Россией PURl
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Генштабе рассказали о последствиях вчерашнего удара по Московскому НПЗ
инфографикаМеждународный туризм: какие страны получают наибольшие доходы от путешественников
Войска рф атаковали в Запорожье здание логистического оператора, пострадали гражданские
инфографикаАлименты через суд: сколько исков удовлетворили в Украине и на какую сумму
«Слово и дело» вошло в список самых качественных медиа первого полугодия-2026 по версии ИМИ
США могут направить конфискованные активы рф на оружие для Украины
БРСЕ одобрил два новых займа для Украины на 140 млн евро: на что направят средства
Оккупанты второй раз за день ударили по Краматорску: есть погибшие и пострадавшие
Повреждения значительны: россияне двое суток подряд бьют по энергообъектам на Днепропетровщине
Иран снова перекрыл Ормузский пролив
Больше новостей