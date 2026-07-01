Кабмин запускает спецмеханизм экспорта украинского оружия: как он будет работать

Правительство по заданию президента Владимира Зеленского утвердило специальный механизм экспорта украинского вооружения.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

18 июня 2026, 13:20 Drone Deal: что дает Украине двустороннее сотрудничество и с какими странами оно уже налажено Соглашения в формате Drone Deal. В чем преимущества такого сотрудничества для Украины, с какими государствами уже заключены договоры и с какими планируется их заключить – на инфографике Слово и дело.

По его словам, решение было принято для того, чтобы украинские производители получили четкие правила работы на международном рынке, смогли масштабировать производство, привлекать инвестиции и гарантировать приоритетное обеспечение Сил обороны.

К механизму смогут присоединиться сраны, участвующие в инициативе Drone Deal и имеющие соответствующие межправительственные договоренности с Украиной, смогут напрямую закупать украинское вооружение и технологии у производителей.

Также вводится процедура рассмотрения заявок на экспорт – продолжительность не должна превышать 30 дней.

Формирование перечня стран-партнеров будет осуществляться министерством иностранных дел, в то время как список критических позиций, не подлежащих экспорту, будет определяться министерством обороны вместе с другими органами.

Отдельно устанавливается защита украинских оборонных технологий. Передача продукции будет осуществляться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины.

«Самое важное: неизменным приоритетом остаются потребности сил обороны Украины. Экспорт возможен только при гарантированном обеспечении украинской армии. Если государство нуждается в определенном вооружении, разрешение может быть не предоставлено», – объяснил министр.

Напомним, на нашей инфографике – сравнение дальности, максимальной скорости и веса боевой части новых украинских ракет и ракет-дронов.

«Слово и дело» также рассказывало о том, кто производит украинские дальнобойные ракеты.

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