Кабмин запускает спецмеханизм экспорта украинского оружия: как он будет работать

Правительство по заданию президента Владимира Зеленского утвердило специальный механизм экспорта украинского вооружения.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
По его словам, решение было принято для того, чтобы украинские производители получили четкие правила работы на международном рынке, смогли масштабировать производство, привлекать инвестиции и гарантировать приоритетное обеспечение Сил обороны.
К механизму смогут присоединиться сраны, участвующие в инициативе Drone Deal и имеющие соответствующие межправительственные договоренности с Украиной, смогут напрямую закупать украинское вооружение и технологии у производителей.
Также вводится процедура рассмотрения заявок на экспорт – продолжительность не должна превышать 30 дней.
Формирование перечня стран-партнеров будет осуществляться министерством иностранных дел, в то время как список критических позиций, не подлежащих экспорту, будет определяться министерством обороны вместе с другими органами.
Отдельно устанавливается защита украинских оборонных технологий. Передача продукции будет осуществляться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины.
«Самое важное: неизменным приоритетом остаются потребности сил обороны Украины. Экспорт возможен только при гарантированном обеспечении украинской армии. Если государство нуждается в определенном вооружении, разрешение может быть не предоставлено», – объяснил министр.
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