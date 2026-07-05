В Словакии провалился референдум по выплатам Фицо и восстановлению антикоррупционных органов

В Словакии референдум об отмене пожизненной пенсии для премьер-министра Роберта Фицо признали недействительным из-за низкой явки. В голосовании приняли участие лишь 16,13% избирателей.

Об этом пишет местное медиа SME.

27 июня 2026, 21:15 Фицо заявил, что будет выступать против оказания помощи Украине на саммите НАТО Премьер Словакии заявил, что будет выступать против выделения новой финансовой и военной помощи Украине во время саммита НАТО в Анкаре.

Референдум состоялся 4 июля. На нем также поднимали вопрос возобновления деятельности Специальной прокуратуры и Национального агентства по расследованию уголовных преступлений.

В голосовании приняли участие 705 227 граждан Словакии, имевших право голоса. Это составляет 16,13% избирателей.

Чтобы референдум был действительным, участие в нем должны были принять более половины из 4,3 млн словацких избирателей.

Среди тех, кто пришел на участки, 93,43% проголосовали за отмену пожизненной выплаты Фицо.

Ранее пожизненные выплаты в Словакии касались только президента страны. Однако после возвращения Роберта Фицо на должность премьера в мае 2024 года правящая коалиция приняла закон о выплатах для премьер-министров и спикера парламента.

В законе прописали, что для получения выплаты должностное лицо должно пробыть на должности не менее 10 лет.

Сейчас только один человек в Словакии подходит под это определение – Роберт Фицо, который возглавлял правительство страны в общей сложности более 12 лет.

Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010, 2012-2018 годах, а также возглавляет правительство с 2023 года.

Специальная прокуратура и Национальное агентство по расследованию уголовных преступлений ранее занимались раскрытием самых серьезных преступлений, в частности коррупции и организованной преступности.

После возвращения Фицо к власти правящая коалиция ликвидировала эти ведомства.

Это был десятый референдум с момента создания Словацкой Республики в 1993 году. Успешным из них был только референдум о вступлении страны в Европейский Союз в 2004 году.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия, в отличие от предыдущей власти, не будет поддерживать Украину ни в финансовом, ни в военном плане. В частности, он неоднократно угрожал ветировать решения по санкциям против рф или выделению финансирования ЕС для Киева.

Впрочем, недавно Фицо после встречи с президентом Зеленским сказал, что поддерживает вступление Украины в ЕС и заявил, что Словакия будет помогать Киеву на этом пути.

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