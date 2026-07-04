Сырский анонсировал увеличение количества экипажей дронов-перехватчиков в ВСУ

Силы обороны последовательно укрепляют возможности ПВО и ежемесячно увеличивают количество экипажей дронов-перехватчиков, усиливая защиту от российских ударов по Украине.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в соцсетях по результатам совещания по вопросам противодействия воздушным угрозам.

12 марта 2026, 13:12 Что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми заинтересовался мир В Украине наиболее успешно применяют пять дронов-перехватчиков: Sting, Merops, P1-SUN, Octopus-100 и F7 LITAVR. Подробнее об их характеристиках – на инфографике.

Отмечается, что Силы обороны усиливают систему ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и продолжают наносить удары по военным объектам россиян, в частности местам производства, хранения и запуска средств воздушного нападения.

По словам Сырского, украинские военные постепенно наращивают возможности борьбы с ударными дронами типа Shahed и их аналогами.

«Ежемесячно увеличиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, повышаем уровень их подготовки и эффективность боевого применения. Ощутимый результат дает создание центров оперативного взаимодействия и координации, обеспечивающих быстрое принятие решений и эффективное управление силами и средствами», – заявил главком ВСУ.

При этом Сырский сообщил, что в течение июня ВСУ уничтожили почти 5 тысяч ударных беспилотников типа Shahed и других аналогичных дронов. Из них 55% поразили экипажи первого эшелона перехвата.

«Дроны-перехватчики группировки сил и средств противовоздушной обороны Киева в июне уничтожили более 500 воздушных целей. Всего в столичном регионе в течение месяца было обезврежено более 600 вражеских средств воздушного нападения», – добавляет генерал.

По словам главнокомандующего, украинские защитники также продолжают развивать четвертый эшелон перехвата, активно применяя автоматизированные турели, которые только за прошлый месяц сбили 26 воздушных целей, а также разворачивают сеть дистанционного управления такими системами.

Отдельно Сырский подчеркнул, что армейская авиация Сухопутных войск ВСУ в июне сбила 338 воздушных целей врага.

Напомним, украинская компания Contra Drone представила новую многоуровневую систему противодействия беспилотникам, сочетающую более 20 оборонных решений – от мини-ПВО и РЭБ-комплексов до автономных дронов-перехватчиков с элементами искусственного интеллекта.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина продолжает развивать собственные оборонные технологии и уже испытывает лазерные системы ПВО. Параллельно идет работа над дешевыми ракетами-перехватчиками, а дроны все более эффективно уничтожают российские беспилотники.

Также в СМИ появлялась информация о том, что Украина создала собственную лазерную систему для уничтожения беспилотников и других воздушных целей.

А недавно сообщалось, что компания Fire Point провела испытания элементов будущей противоракетной системы ПВО Freya.

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