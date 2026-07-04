Турели, вертолеты и дроны-перехватчики: Сырский рассказал, как Украина сбивает «шахеды»

В июне Силы обороны Украины уничтожили почти 5 тысяч беспилотников типа Shahed и других БПЛА этого класса. Более половины пораженных ударных дронов сбили экипажи первого эшелона перехвата.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

3 июля 2026, 14:48 Peace Duck, Yell Duck и Black Goose: Contra Drone представила линейку новых дронов Украинская Contra Drone представила комплексную систему противодействия беспилотникам, которая объединяет более 20 решений – от мини-ПВО и РЭБ до автономных дронов с ИИ и перехватчиков.

По его словам, 55% всех уничтоженных ударных дронов в июне поразили экипажи первого эшелона перехвата. Речь идет прежде всего о дронах-перехватчиках.

Сырский отметил, что Украина ежемесячно увеличивает количество таких средств и параллельно готовит новые экипажи. Военные также анализируют результаты боевой работы, чтобы определять самые эффективные модели применения перехватчиков во время массированных атак.

Отдельно главнокомандующий привел данные по Киевскому региону. В июне дроны-перехватчики уничтожили там более 500 воздушных целей, а всего в столичном регионе за месяц обезвредили более 600 российских средств воздушного нападения.

Важную роль в противодействии воздушным угрозам, по словам Сырского, играют центры оперативного взаимодействия и координации. Они позволяют быстрее принимать решения и эффективнее управлять силами и средствами, привлеченными к отражению атак.

Также Украина наращивает возможности четвертого эшелона перехвата. К боевой работе активнее привлекают автоматизированные турели, которые только в июне уничтожили 26 российских средств воздушного нападения.

Кроме того, Силы обороны разворачивают сеть точек дистанционного управления для усиления работы системы перехвата.

Армейская авиация Сухопутных войск ВСУ в июне уничтожила 338 воздушных целей. Для повышения эффективности боевые вертолеты оснащают новыми ракетными установками, оптико-электронными станциями и современными системами видеонаблюдения.

Сырский отметил, что россия продолжает ракетно-дроновые атаки по украинским городам и селам, увеличивает долю реактивных беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также накапливает силы и средства для новых массированных ударов.

В ответ Украина усиливает противовоздушную оборону, радиоэлектронную борьбу и силы непосредственного противовоздушного прикрытия. Также Силы обороны наносят удары по российским объектам, где производят, хранят или запускают средства воздушного нападения.

Напомним, недавно украинская Contra Drone презентовала комплексную систему противодействия беспилотникам, объединяющую более 20 решений – от мини-ПВО и РЭБ до автономных дронов с ИИ и перехватчиков.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина продолжает развивать собственные оборонные технологии и уже испытывает лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО). Параллельно продолжается работа над дешевыми ракетами-перехватчиками, а дроны все эффективнее уничтожают российские беспилотники.

В СМИ появлялась информация о том, что Украина создала собственную лазерную систему для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Во время первых испытаний комплекс, смонтированный на шасси грузовика, успешно продемонстрировал свои возможности – тренировочный дрон был выжжен невидимым лазерным лучом за считанные секунды.

А недавно сообщалось, что компания Fire Point провела испытания элементов будущей противобаллистической системы ПВО Freya.

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