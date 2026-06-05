ПВО Украины установила рекорд по перехвату вражеских дронов и ракет

Специалисты Воздушных Сил Украины перехватили почти 92% ударных дронов российской федерации во время массированных атак в мае, а также увеличили эффективность перехвата крылатых и баллистических ракет до рекордных показателей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Телеграм-канале 5 июня.

По данным ведомства, в прошлом месяце во время массированных атак противник применил 8351 средство воздушного нападения. Для сравнения – в апреле было около 6700.

«Из 8150 БПЛА типа «Шахед», «Гербера», «Италмас» перехвачено 7476, то есть 91,73%. А из 211 крылатых и баллистических ракет перехвачено 112, то есть более 53%», – говорится в сообщении ведомства.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных ударов достиг рекордных 90,75%, несмотря на то, что количество ударов по Украине увеличилось. https://t.me/ministry_of_defense_ua/15700

В частности, в Минобороны уточнили, что среди уничтоженных в мае средств поражения рф — две сверхсложные для сбивания аэробаллистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал». Еще украинские ПВОшники обезвредили 50 крылатых ракет Х-101, 10 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23», 11 крылатых ракет «Калибр», 14 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 24 крылатые ракеты «Искандер-К».

«Наши защитники неба демонстрируют результаты, которые не способна повторить ни одна другая армия, однако нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги ни при каких обстоятельствах. И когда ПВО отражает вражеские атаки, нужно находиться в укрытиях», – призвали в Минобороны.

В то же время в Минобороны призвали к поддержке партнеров в закупке ракет PAC-3 к системам ПВО Patriot, которые способны перехватывать баллистику, ведь россия продолжает огневой террор Украины каждый день.

Напомним, накануне разведка сообщила, что российская оккупационная армия способна применять против Украины до 100 баллистических ракет в месяц, сохраняя устойчивый уровень запасов соответствующего вооружения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тем временем утверждает, что россия продолжает менять тактику применения беспилотников и планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%.

Как известно, в ночь на 24 мая российские войска совершили один из самых масштабных массированных комбинированных ударов по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся на Киев, в результате чего известно как минимум о 81 пострадавшем, среди раненых – трое детей. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Предыдущая массированная атака на Украину произошла 14 мая. Тогда в столице погибли 8 человек. Под удар попали 9 районов Киева, в частности в Дарницком, где в результате попадания обрушился дом. Также армия оккупантов била по Харькову и Одесской области.

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