Россия сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов С-300, которые остаются ключевым элементом ее системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на трех украинских чиновников.

10 июня 2026, 16:46 Параноики проскочили точку стратегического перелома и не заметили. Колонка Леонида Швеца Путин сделал главную в жизни ставку на войну против Украины. Он перепробует все доступные средства эскалации, и это означает, что Украину ждет новый тяжелый период.

По данным собеседников издания, одной из причин истощения запасов называется то, что российская армия все чаще использует ракеты С-300 не только для обороны, но и для ударов по наземным целям в Украине.

Кроме того, значительное количество перехватчиков тратится на отражение регулярных атак украинских беспилотников, в частности, новых моделей с реактивными двигателями.

Ситуацию усугубляют и удары Украины непосредственно по российским средствам ПВО. По словам экспертов, в последние месяцы украинские силы систематически атаковали и уничтожали зенитные комплексы в оккупированном Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях.

Дополнительной проблемой для Москвы может стать пополнение запасов. По информации одного из источников CBS News, российская оборонная промышленность испытывает недостаток критически важных компонентов для производства ракет-перехватчиков, в том числе систем наведения и модулей управления. Это может ослабить возможности российской ПВО в среднесрочной перспективе.

Напомним, недавно СМИ писали, что россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.

Также сообщалось, что Украина создает собственную баллистическую ракету, которая будет бить по территории россии.

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