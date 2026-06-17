У россии заканчиваются запасы ракет-перехватчиков к одному из ключевых комплексов ПВО – СМИ

Россия сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов С-300, которые остаются ключевым элементом ее системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на трех украинских чиновников.
По данным собеседников издания, одной из причин истощения запасов называется то, что российская армия все чаще использует ракеты С-300 не только для обороны, но и для ударов по наземным целям в Украине.
Кроме того, значительное количество перехватчиков тратится на отражение регулярных атак украинских беспилотников, в частности, новых моделей с реактивными двигателями.
Ситуацию усугубляют и удары Украины непосредственно по российским средствам ПВО. По словам экспертов, в последние месяцы украинские силы систематически атаковали и уничтожали зенитные комплексы в оккупированном Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях.
Дополнительной проблемой для Москвы может стать пополнение запасов. По информации одного из источников CBS News, российская оборонная промышленность испытывает недостаток критически важных компонентов для производства ракет-перехватчиков, в том числе систем наведения и модулей управления. Это может ослабить возможности российской ПВО в среднесрочной перспективе.
Напомним, недавно СМИ писали, что россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.
Также сообщалось, что Украина создает собственную баллистическую ракету, которая будет бить по территории россии.
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