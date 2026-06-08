Украинские дроны-перехватчики начали автономно сбивать вражеские Shahed – Федоров

Национальная безопасность
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Украинские дроны-перехватчики уже самостоятельно сбивают вражеские Shahed. Новая технология автоматизирует 95% всего процесса перехвата Shahed – от запуска дрона до его уничтожения.
Еngage.org.ua

В Украине успешно испытали новое поколение дронов-перехватчиков, способных автономно уничтожать российские ударные беспилотники типа Shahed. Сейчас уже идет процесс их масштабирования.

Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров, обнародовав соответствующие кадры.

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«Продолжаем системно усиливать защиту неба. Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата – от запуска дрона до уничтожения Shahed», – отметил Федоров.

Министр сообщил, что система уже успешно прошла боевые испытания на Харьковщине.

При этом Федоров уточнил, что оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. После этого беспилотник самостоятельно сопровождает цель, распознает ее и наводится на вражеский Shahed.

«Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год», – отметил руководитель Минобороны.

Министр подчеркнул, что автономные технологии являются одним из ключевых направлений развития современной противовоздушной обороны.

«Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города. Масштабируем решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях», – заявил он.

Как известно, Украина стала вдвое чаще сбивать российские дроны типа «Shahed» только за последние четыре месяца, несмотря на то, что атаки рф увеличились на треть.

Напомним, в марте министр обороны Федоров заявил о развертывании в Силах обороны единой системы управления дронами. Впоследствии Украина показала технологии, которые перехватывают тысячи дронов рф.

В апреле Украина начала внедрять новый уровень «малой» противовоздушной обороны, основанный на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.

Между тем, в рамках развития направления «малой» ПВО в Украине уже прошла боевое испытание ИИ-турель, которая помогает ВСУ в перехвате вражеских БПЛА.

Также накануне сообщалось, что ПВО Украины установила рекорд по перехвату вражеских дронов и ракет.

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