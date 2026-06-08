Украинские дроны-перехватчики начали автономно сбивать вражеские Shahed – Федоров

В Украине успешно испытали новое поколение дронов-перехватчиков, способных автономно уничтожать российские ударные беспилотники типа Shahed. Сейчас уже идет процесс их масштабирования.
Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров, обнародовав соответствующие кадры.
«Продолжаем системно усиливать защиту неба. Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата – от запуска дрона до уничтожения Shahed», – отметил Федоров.
Министр сообщил, что система уже успешно прошла боевые испытания на Харьковщине.
При этом Федоров уточнил, что оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. После этого беспилотник самостоятельно сопровождает цель, распознает ее и наводится на вражеский Shahed.
«Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год», – отметил руководитель Минобороны.
Министр подчеркнул, что автономные технологии являются одним из ключевых направлений развития современной противовоздушной обороны.
«Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города. Масштабируем решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях», – заявил он.
Как известно, Украина стала вдвое чаще сбивать российские дроны типа «Shahed» только за последние четыре месяца, несмотря на то, что атаки рф увеличились на треть.
Напомним, в марте министр обороны Федоров заявил о развертывании в Силах обороны единой системы управления дронами. Впоследствии Украина показала технологии, которые перехватывают тысячи дронов рф.
В апреле Украина начала внедрять новый уровень «малой» противовоздушной обороны, основанный на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.
Между тем, в рамках развития направления «малой» ПВО в Украине уже прошла боевое испытание ИИ-турель, которая помогает ВСУ в перехвате вражеских БПЛА.
Также накануне сообщалось, что ПВО Украины установила рекорд по перехвату вражеских дронов и ракет.
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