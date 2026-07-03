Peace Duck, Yell Duck и Black Goose: Contra Drone представила линейку новых дронов

Украинская компания Contra Drone представила новую многоуровневую систему противодействия беспилотникам, которая объединяет более 20 оборонных решений – от мини-ПВО и РЭБ-комплексов до автономных дронов-перехватчиков с элементами искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию компании Contra Drone.

12 марта 2026, 13:12 Что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми заинтересовался мир В Украине наиболее успешно применяют пять дронов-перехватчиков: Sting, Merops, P1-SUN, Octopus-100 и F7 LITAVR. Подробнее об их характеристиках – на инфографике.

Ключевой разработкой стал автоматизированный комплекс мини-ПВО MADS (Mini Air Defense System), предназначенный для обнаружения, сопровождения и перехвата малогабаритных воздушных целей – FPV-дронов, квадрокоптеров и летательных крыльев со скоростью до 300 км/ч.

Система работает автономно и способна без участия оператора поражать цели на расстоянии и высоте до 1 000 метров в любых погодных условиях. Ракеты-перехватчики могут оснащаться осколочными, термобарическими или сетчатыми боевыми частями.

Кроме этого, был представлен комплекс радиоэлектронной разведки SPECTRE, компактные детекторы FPV-дронов SENSE-3 и SENSE-4, а также радиолокационная система CD-T15, которая может отслеживать более 300 объектов на дистанции до 22 км.

Окопные системы РЭБ и защита военных

Второй блок демонстрации был посвящён индивидуальным средствам защиты военнослужащих. В частности, показали устройство D-JACK, которое автоматически обнаруживает пульты с протоколом ELRS и осуществляет точечное радиоэлектронное воздействие.

Также представили мобильный РЭБ-комплекс в формате рюкзака Contra-drone Anti-fpv BackPack 3, который формирует персональный защитный купол в движении, мачтовую систему «Anti-Mavic», а также специальную защитную одежду из ткани Rip-Stop для снижения воздействия электромагнитного излучения.

Стационарные и автомобильные комплексы РЭБ

Для защиты инфраструктуры и транспортных средств компания разработала ряд решений, включая направленный комплекс «Фантом», универсальный «Бумбокс» и систему скрытого монтажа «НАЦПОЛ» для интеграции в гражданские автомобили.

Во время демонстрации на базе автомобиля также испытали систему Contra-drone 8 Ultra, которая показала эффективное подавление всего спектра цифровых и аналоговых каналов связи вражеских БпЛА.

Дроны с ИИ и автономные перехватчики

В финальной части мероприятия презентовали высокоскоростной автономный дрон-перехватчик Peace Duck со встроенным искусственным интеллектом. Он способен самостоятельно уничтожать вражеские разведывательные БпЛА типа «Орлан» и Zala на финальном этапе без участия оператора.

Вместе с ним показали ударные FPV-дроны Yell Duck, беспилотные крылья Blackwing и Black Goose, адаптированные для работы в условиях отсутствия GPS, а также наземную логистическую РЭБ-платформу Nyvexa. Во время демонстрации также произошло практическое перехватывание воздушной цели в реальном времени.

По словам коммерческого директора Fly Group Ukraine Максима Мацкуляка, ключевым преимуществом современных решений является интеграция различных технологий в единую систему, которая позволяет быстро обнаруживать угрозы, анализировать их и эффективно реагировать.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Фёдоров сообщил, что Украина продолжает развивать собственные оборонные технологии и уже испытывает лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО). Параллельно продолжается работа над дешёвыми ракетами-перехватчиками, а дроны всё эффективнее уничтожают российские беспилотники.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Украина создала собственную лазерную систему для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Во время первых испытаний комплекс, смонтированный на шасси грузовика, успешно продемонстрировал свои возможности – тренировочный дрон был сожжён невидимым лазерным лучом за считанные секунды.

А недавно сообщалось, что компания Fire Point провела испытания элементов будущей противоракетной системы ПВО Freya.

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