Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Глава государства поздравил своего американского коллегу с 250-й годовщиной независимости США и обсудил завершение войны в Украине.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.

4 июля 2026, 10:44 День независимости США: 250 лет главному политическому ритуалу Америки США отмечают 250-ю годовщину независимости. «Слово и дело» объясняет, почему выбрана именно эта дата, какой смысл заложен в праздник Четвертого июля и как его собирается праздновать администрация Дональда Трампа.

Как отмечается, президент выразил благодарность Штатам за всю оказанную помощь – от «джавелинов» и «петриотов» до политической поддержки.

«Поздравил Президента Трампа и всех американцев с Днем независимости. Очень хорошо поговорили по телефону. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от «джавелинов» и «петриотов» до политической поддержки, и очень ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение», – говорится в заявлении Зеленского.

Также сообщается, что лидеры обоих государств обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии.

«Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре», – добавил президент.

При этом недавно Зеленский подтверждал, что возглавит украинскую делегацию на этой встрече Североатлантического альянса, куда его пригласил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как известно, Зеленский провел встречу с Трампом и госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита G7 во Франции.

Напомним, украинский лидер заявил, что даже говорил с американским лидером Дональдом Трампом о возможности встречи с путиным на американской территории. Однако глава Кремля, по его словам, этого не хочет.

А недавно Зеленский заявил, что Украина способна принудить россию к миру при одном условии.

Также Турция заявила о готовности снова организовать переговоры Киева и Москвы.

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