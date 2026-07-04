В Чернобыльской зоне после десяти дней тушения ликвидировали один из очагов пожара

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели ликвидировали один из очагов пожара на площади 130 га.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В то же время спасатели продолжают работать еще на трех очагах возгорания. В ведомстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а радиационный фон в зоне остается в пределах нормы.

К ликвидации пожаров привлечены подразделения ГСЧС Киевской области, а также спасатели из других регионов Украины. Работы продолжаются ежедневно в условиях высокой температуры воздуха.

Одной из главных проблем остается нехватка источников воды вблизи очагов возгорания. Из-за этого воду приходится подвозить на значительные расстояния, что усложняет и замедляет процесс тушения. Для доступа к труднопроходимым участкам используют тяжелую инженерную технику. Она помогает прокладывать подъездные пути и создавать минерализованные полосы, которые препятствуют дальнейшему распространению огня.

Напомним, масштабные пожары в зоне отчуждения вспыхнули 25 июня после атаки российских беспилотников.

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