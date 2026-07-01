Враг атаковал баллистикой Одесскую область: есть жертвы, более 10 раненых

Российская оккупационная армия днем 1 июля атаковала баллистикой предприятие в Одесской области. Известно о двух погибших и более чем 10 раненых.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в Телеграм-канале.

«Враг нанес баллистический удар по Одесчине. К сожалению, по предварительным данным, два человека погибли, еще 13 пострадали, из них 11 – госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он.

1 июля 2026, 16:21 Оккупанты попали в частный дом в Харькове, есть погибшие и раненые (обновлено) Армия рф в среду, 1 июля, нанесла удар по частному дому в Киевском районе Харькова, есть погибшие и раненые.

По его данным, на территории одного из предприятий зафиксированы масштабные повреждения. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

«Сейчас на месте удара работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется», – добавил Кипер.

Напомним, также российская оккупационная армия в среду, 1 июля, нанесла ряд ударов по Киевскому району Харькова, есть погибшие и раненые.

Кроме этого, россияне дважды атаковали Херсон БПЛА. Дроном типа «Гербера/Шахед» оккупанты ударили по центру города, где расположены админздания. На месте чрезвычайного происшествия погибла женщина. Известно о 15 пострадавших.

А утром оккупанты попали по маршрутке, которая везла людей по делам. По последним уточненным данным, девять человек получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Среди пострадавших – две медицинские работницы.

Также в ночь на 1 июля вражеские войска атаковали дронами Днепропетровщину и нанесли удар КАБами по Запорожью. В результате обстрелов погибла женщина, еще четверо гражданских получили ранения.

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