Спикер ВМС прокомментировал поражение логистики оккупантов в Крыму

Поражение российской военной логистики на временно оккупированном Крымском полуострове является результатом длительной и системной операции, которая продолжается уже не первый год.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

По его словам, нынешние удары не являются отдельными или ситуативными действиями, а входят в многоуровневый план, который последовательно реализуется украинскими Силами обороны.

Плетенчук отметил, что одним из первых этапов операции стало уничтожение военно-морской логистики россии. В частности, украинские силы поражали большие десантные корабли, железнодорожные паромы, которые были ключевыми для обеспечения оккупационной группировки в Крыму, а впоследствии и обычные паромы, также использовавшиеся для военных перевозок.

В то же время, по его словам, на протяжении длительного времени осуществлялось системное уничтожение российских средств противовоздушной обороны, что создавало условия для последующих операций.

Отдельным направлением остается поражение объектов в так называемом сухопутном коридоре, который россия использует для обеспечения своих войск и считает одним из ключевых логистических маршрутов.

«Выполнение такого плана довольно успешное и довольно непростое», – подчеркнул Плетенчук.

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщало, что удары Сил обороны по военным объектам во временно оккупированном Крыму и Керченском проливе существенно усложнили российскую логистику на полуострове и могут подготовить условия для новых атак на Крымский мост.

Тем временем на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя с 13:00, 26 июня, введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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