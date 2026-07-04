Национальный пантеон разместят на территории Киево-Печерской лавры

Кабинет министров одобрил размещение Украинского национального пантеона на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Об этом 4 июля сообщает Украинский институт национальной памяти.

1 июля 2026, 13:50 Что такое Украинский национальный пантеон и кого там будут чествовать Рада поддержала создание Украинского национального пантеона. Что известно о будущем мемориальном комплексе в Киеве – на инфографике «Слово и дело».

«Документ предусматривает разработку концепции и структуры пантеона Украинским институтом национальной памяти; обеспечение научно-методического сопровождения процесса создания Пантеона и определение форм мемориализации; проведение экспертных и публичных обсуждений по вопросам, связанным с созданием и деятельностью пантеона», – говорится в сообщении.

Также УИНП совместно с Министерством иностранных дел Украины должны обеспечить проведение верификации борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших значительную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев, а также членов их семей, похороненных за пределами Украины, в отношении которых целесообразно осуществить перезахоронение на территории Пантеона.

В свою очередь, на Министерство культуры Украины, в сферу компетенции которого входит Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», возложена ответственность за размещение Пантеона с учетом ограничений на использование земельных участков, требований по охране культурного наследия и международных обязательств Украины, а также обеспечение организации и проведения архитектурного конкурса на лучший архитектурный проект Пантеона с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественности, международных организаций, религиозных объединений и ведущих архитекторов, историков, искусствоведов.

Напомним, 1 июля Верховная Рада поддержала создание Украинского национального пантеона. На нашей инфографике можно посмотреть, кого в нем будут почитать, а кого – строго запрещено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.