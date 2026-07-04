Рф нанесла ракетный удар по Одесской области, есть пострадавшие

В ночь на субботу, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате атаки вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания.

«К сожалению, два человека пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил глава ОВА.

Кроме того, ударной волной и огнем были повреждены соседние складские помещения. Спасателям ГСЧС удалось оперативно локализовать и ликвидировать очаги возгорания, не допустив распространения огня на большую площадь. Сейчас на месте российской атаки работают все профильные службы.

Напомним, российские войска вечером в пятницу, 3 июля, несколько раз атаковали ударными беспилотниками автозаправочные станции в Лубенском районе Полтавской области.

Вечером того же дня оккупанты совершили массированную атаку на Сумы, применив ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.