Рф нанесла ракетный удар по Одесской области, есть пострадавшие

Национальная безопасность
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Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки вспыхнул пожар на складах.
Одесская ОВА

В ночь на субботу, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате атаки вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания.

«К сожалению, два человека пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил глава ОВА.

Кроме того, ударной волной и огнем были повреждены соседние складские помещения. Спасателям ГСЧС удалось оперативно локализовать и ликвидировать очаги возгорания, не допустив распространения огня на большую площадь. Сейчас на месте российской атаки работают все профильные службы.

Напомним, российские войска вечером в пятницу, 3 июля, несколько раз атаковали ударными беспилотниками автозаправочные станции в Лубенском районе Полтавской области.

Вечером того же дня оккупанты совершили массированную атаку на Сумы, применив ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

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Ракетный удар Одесская область Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине
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