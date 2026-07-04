Синоптик рассказала, каким областям и когда ждать новую волну жары

Почти по всей Украине ожидаются нежаркие выходные, в большинстве регионов – с дождями и грозами. Новая волна жары возможна только на следующей неделе, однако не по всей стране.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в соцсетях.
По её словам, ближайшая волна жары ожидается в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины.
Сегодня в большинстве областей Украины днём прогнозируют +20–+25 градусов, на юге +24–+29, на востоке ещё продержатся +26–+31 градус. Но – только до воскресенья.
4 июля в большинстве областей Украины – грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы. В западных областях дожди возможны только на Волыни и в Ровненской области.
5 июля – локальные дожди, грозы, на юге и в центре – меньшая вероятность осадков.
В Киеве 4–5 июля уже не будет сильной жары. В дневные часы ожидаются +23, +24 градуса. И в субботу, и в воскресенье в Киеве также вероятны локальные грозовые дожди.
Напомним, 30 июня в Украине был зафиксирован ряд температурных рекордов. Дневные максимумы температуры воздуха в одиннадцати областных центрах превысили предыдущие исторические значения для этой даты.
С 3-4 июля сильную жару в Украине сменил прохладный атмосферный фронт с дождями.
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