Синоптик рассказала, каким областям и когда ждать новую волну жары

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Вторая волна жары возможна на следующей неделе на юге и востоке, до этого времени по всей Украине умеренное тепло.
kharkovblog.info

Почти по всей Украине ожидаются нежаркие выходные, в большинстве регионов – с дождями и грозами. Новая волна жары возможна только на следующей неделе, однако не по всей стране.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в соцсетях.

Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июнеЕвропу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

По её словам, ближайшая волна жары ожидается в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины.

Сегодня в большинстве областей Украины днём прогнозируют +20–+25 градусов, на юге +24–+29, на востоке ещё продержатся +26–+31 градус. Но – только до воскресенья.

4 июля в большинстве областей Украины – грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы. В западных областях дожди возможны только на Волыни и в Ровненской области.

5 июля – локальные дожди, грозы, на юге и в центре – меньшая вероятность осадков.

В Киеве 4–5 июля уже не будет сильной жары. В дневные часы ожидаются +23, +24 градуса. И в субботу, и в воскресенье в Киеве также вероятны локальные грозовые дожди.

Напомним, 30 июня в Украине был зафиксирован ряд температурных рекордов. Дневные максимумы температуры воздуха в одиннадцати областных центрах превысили предыдущие исторические значения для этой даты.

С 3-4 июля сильную жару в Украине сменил прохладный атмосферный фронт с дождями.

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