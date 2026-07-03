Италия вслед за Болгарией выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла – СМИ

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Италия стала второй страной ЕС, которая выступила против введении санкций в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла.
Фото: Agency Moskva

Италия стала второй страной Европейского Союза после Болгарии, которая выступила против введении санкций в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, знакомых с ходом переговоров.

Каллас озвучила сумму общих финансовых потерь россии в результате санкцийЗападные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США, заявила глава евродипломатии.

По информации журналистов, высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предложила включить Кирилла в 21-й пакет санкций против россии и ввести в отношении него запрет на въезд в страны Евросоюза.

Впрочем, предложение пока не имеет единодушной поддержки. На позицию Рима сильно влияет Ватикан – там обеспокоены возможностью применения санкций к духовному лидеру христианской церкви.

Журналисты отмечают, что дискуссии продолжаются и вокруг других положений 21-го пакета санкций. В частности, некоторые государства-члены имеют замечания к пересмотру механизма ценового потолка на российскую нефть, а Франция и Италия также выразили сомнение в инициативе запретить въезд в ЕС бывшим российским военным.

Напомним, 21-й пакет санкций против россии был представлен 9 июня. Теперь его должны рассмотреть и утвердить все государства-члены ЕС.

Стоит также отметить, что Болгария выразила несогласие с введением ограничений против патриарха Кирилла, поскольку считает такой шаг «вмешательством в религиозные дела».

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Санкции против России Санкции Евросоюз Болгария Италия Патриарх Кирилл
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