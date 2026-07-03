Италия вслед за Болгарией выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла – СМИ

Италия стала второй страной Европейского Союза после Болгарии, которая выступила против введении санкций в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, знакомых с ходом переговоров.
По информации журналистов, высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предложила включить Кирилла в 21-й пакет санкций против россии и ввести в отношении него запрет на въезд в страны Евросоюза.
Впрочем, предложение пока не имеет единодушной поддержки. На позицию Рима сильно влияет Ватикан – там обеспокоены возможностью применения санкций к духовному лидеру христианской церкви.
Журналисты отмечают, что дискуссии продолжаются и вокруг других положений 21-го пакета санкций. В частности, некоторые государства-члены имеют замечания к пересмотру механизма ценового потолка на российскую нефть, а Франция и Италия также выразили сомнение в инициативе запретить въезд в ЕС бывшим российским военным.
Напомним, 21-й пакет санкций против россии был представлен 9 июня. Теперь его должны рассмотреть и утвердить все государства-члены ЕС.
Стоит также отметить, что Болгария выразила несогласие с введением ограничений против патриарха Кирилла, поскольку считает такой шаг «вмешательством в религиозные дела».
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