В Генштабе подтвердили удары по мосту и станции РЭБ оккупантов в Крыму

Воины Сил обороны в ночь на 3 июля поразили железнодорожный мост через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского на ВОТ АР Крым.

Об этом сообщает Генеральный штаб в Телеграм-канале 3 июля.

«Объект используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Степень нанесенного ущерба уточняется», – говорится в сообщении.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Также поражены станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (АР Крым) и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.

Кроме этого, воины Сил обороны атаковали пункт управления БПЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт врага в районе Новгорода Запорожской области.

В то же время в Генштабе подтвердили разрушение двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского Запорожской области и разрушение трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного на Донетчине.

«Силы обороны Украины и впредь будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», – добавили в ведомстве.

Напомним, также 3 июля ударные дроны СБУ второй раз за неделю отработали по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму и поразили российские истребители на аэродроме «Саки».

А до этого бойцы Сил обороны поразили один из самых мощных НПЗ рф «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области и попали по складу БПЛА врага на ВОТ Запорожской области.

Также Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области. Также воины ВСУ ударили по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов.

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