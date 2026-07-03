В Генштабе подтвердили удары по мосту и станции РЭБ оккупантов в Крыму

Воины Сил обороны в ночь на 3 июля поразили железнодорожный мост через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского на ВОТ АР Крым.
Об этом сообщает Генеральный штаб в Телеграм-канале 3 июля.
«Объект используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Степень нанесенного ущерба уточняется», – говорится в сообщении.
Также поражены станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (АР Крым) и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.
Кроме этого, воины Сил обороны атаковали пункт управления БПЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт врага в районе Новгорода Запорожской области.
В то же время в Генштабе подтвердили разрушение двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского Запорожской области и разрушение трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного на Донетчине.
«Силы обороны Украины и впредь будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», – добавили в ведомстве.
Напомним, также 3 июля ударные дроны СБУ второй раз за неделю отработали по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму и поразили российские истребители на аэродроме «Саки».
А до этого бойцы Сил обороны поразили один из самых мощных НПЗ рф «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области и попали по складу БПЛА врага на ВОТ Запорожской области.
Также Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области. Также воины ВСУ ударили по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»