В МАГАТЭ заявили о повреждении здания турбинного цеха оккупированной ЗАЭС

В воскресенье, 31 мая, команда МАГАТЭ обнаружила на Запорожской АЭС повреждение внешней части турбинного цеха, который, как утверждают на оккупированной станции, пострадал от удара дрона.
Представители МАГАТЭ зафиксировали повреждения внешней части здания турбинного зала на оккупированной Запорожской АЭС, а также подтвердили, что уровень радиации остается в пределах нормы.

Об этом говорится в официальном отчете мониторинговой миссии агентства в соцсети Х.

Как сообщается, утром 31 мая представители МАГАТЭ отправились на станцию после того, как оккупационная администрация ЗАЭС заявила о повреждении внешней части здания турбинного зала.

«Сегодня утром группа МАГАТЭ на ЗАЭС зафиксировала повреждения внешней части здания турбинного цеха, которое, по словам представителей станции, вчера подверглось удару беспилотника. Во время осмотра территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле. Наблюдения группы согласуются с последствиями удара беспилотника», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ обратились с просьбой предоставить доступ к внутренней части здания, расположенной непосредственно рядом с энергоблоком №6, для дальнейшего обследования.

По данным агентства, во время осмотра территории группе было приказано укрыться после того, как они услышали звук дронов поблизости и выстрелы, направленные на их отражение.

При этом эксперты смогли подтвердить с помощью измерительного оборудования, что уровни радиации на ЗАЭС остаются в пределах нормы.

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар 30 мая был серьезным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.

В то же время, в сообщении агентства ничего не сказано о принадлежности беспилотника, который якобы атаковал оккупированную станцию.

Напомним, накануне Силы обороны Украины опровергли заявления российской стороны о якобы атаке беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию. В военном командовании назвали такие обвинения очередной информационной провокацией и попыткой дискредитировать Украину.

Кроме этого, в МИД также отвергли обвинения рф относительно якобы атаки Украины на ЗАЭС.

Также сегодня российская пропаганда распространила очередной фейк о якобы новом ударе Вооруженных сил Украины по оккупированной Запорожской АЭС.

