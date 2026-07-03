На Харьковщине расширили зону эвакуации гражданских

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации гражданского населения из-за угрозы ухудшения ситуации с безопасностью в пограничных и прифронтовых общинах. Соответствующее решение принял Совет обороны региона.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, в Шевченковской общине Купянского района обязательную эвакуацию ввели еще для 41 населенного пункта. В Богодуховском районе эвакуация охватит два поселка, а также десять сел.

А в Дергачевской общине Харьковского района обязательную эвакуацию, а также принудительную эвакуацию детей, объявили в трех поселках и четырех селах.

В областной военной администрации призвали жителей населенных пунктов, попавших в расширенную зону эвакуации, не медлить с выездом. Эвакуационные мероприятия будут проводиться во взаимодействии с волонтерами, правоохранителями и спасателями.

«Особое внимание уделяем семьям с детьми и маломобильным людям. Их будут доставлять в наши транзитные центры, где эвакуированные получают всю необходимую поддержку – продуктовые и непродовольственные наборы, юридическую, психологическую и денежную помощь», – написал Синегубов.

Как известно, в начале июня в Богодуховском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из семи населенных пунктов.

А до этого на Харьковщине расширили зону обязательной и принудительной эвакуации населения в Купянском районе.

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