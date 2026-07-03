«Очень искренний разговор»: Зеленский встретился с Олегом Ляшко

Президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем и бывшим народным депутатом Олегом Ляшко.

Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале Зеленского.

По словам главы государства, это был «очень искренний разговор». Зеленский и Ляшко обсудили актуальные потребности украинских военных, выполняющих боевые задачи в Донецкой области, а также политические шаги, которые «могут добавить мотивации нашим военным»

«Единство имеет значение, и не должно быть поводов для распыления общества. Спасибо», – написал президент.

Напомним, экс-депутат Олег Ляшко вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году. В 2024-м он стал командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

А в начале мая этого года Олега Ляшко назначили командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем.

Из инфографики «Слово и дело» можно узнать, кто из народных депутатов девятого созыва служил во время полномасштабной войны.

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