Российский удар по Запорожью: в городе возросло количество жертв и раненых

Национальная безопасность
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Количество погибших в результате удара рф по Запорожью увеличилось до двух человек. Пострадавших также стало больше.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Количество погибших в результате сегодняшнего российского удара по городу Запорожье увеличилось до двух человек. Пострадавших также стало больше.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

«17 раненых и двое погибших из-за атак россиян по областному центру – количество пострадавших растет», – написал чиновник.

Среди пострадавших – 11-летний мальчик и 76-летний мужчина. Медики сообщают, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

«У пострадавших осколочные ранения. Каждому оказывается медицинская помощь», – сообщил Федоров.

Напомним, оккупационная армия вечером 3 июля нанесла удар по промышленному предприятию в Запорожье. Ранее сообщалось об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Стоит также отметить, что в Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля выросло до 30 человек.

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