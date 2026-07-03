Российские войска атаковали предприятие в Запорожье, есть жертва и пострадавшие

Оккупационная армия россии в пятницу, 3 июля, нанесла удар по промышленному предприятию в Запорожье. Погиб один человек, также есть раненые.

Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.

По информации местных властей, враг ударил по городу управляемыми авиабомбами. Травмы получили пять человек, повреждены помещения.

Чуть позже Федоров добавил, что во время атаки на город пострадали две женщины, которые просто шли по улице.

«Неравнодушные прохожие оказали первую помощь. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей», – написал глава ОВА.

Напомним, в ночь на 3 июля российский дрон атаковал Роменскую громаду в Сумской области и попал в жилой дом. В результате удара погибли четыре человека, среди них маленький ребёнок.

Стоит также отметить, что в Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля выросло до 30 человек.

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