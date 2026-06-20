Запорожская АЭС в очередной раз полностью потеряла внешнее энергопитание

Национальная безопасность
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Запорожская АЭС в субботу, 20 июня, потеряла внешнее энергопитание уже в 20-й раз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Фото: Reuters

Запорожская атомная электростанция в субботу, 20 июня, потеряла внешнее энергопитание уже в 20-й раз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии.

Какую мощность имеют украинские атомные станцииЗапорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

По данным МАГАТЭ, после отключения единственной доступной наружной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1» автоматически запустились аварийные дизельные генераторы. Они обеспечивают резервное питание для охлаждения реакторных установок и поддержки других важных функций ядерной безопасности.

Команда Агентства, работающая на станции, получила информацию, что причиной очередного отключения стали проблемы с внутренними линиями электроснабжения площадки.

В то же время, продолжаются ремонтные работы на основной линии электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ, которое остается отключенным уже в течение трех месяцев. Работы проводятся в рамках локального режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ.

Напомним, недавно МАГАТЭ сообщило об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.

А в конце мая в МАГАТЭ заявляли о повреждении здания турбинного цеха оккупированной ЗАЭС.

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