28 соглашений и миллиарды евро: что Украина получила для энергетики в Гданьске

На конференции URC 2026 в Гданьске Украина подписала 28 международных соглашений в энергетической сфере. Договоренности предусматривают финансирование энергетических проектов общей стоимостью почти 2 млрд евро.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

26 июня 2026, 00:55 Свириденко рассказала, какие соглашения подписала Украина в Гданьске и на что пойдут миллиарды евро Премьер Юлия Свириденко по итогам конференции в Гданьске объявила о подписании 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро и рассказала, на что пойдут деньги.

По его словам, среди договоренностей – намерение Экспортно-импортного банка США предоставить 300 млн долларов для финансирования американского оборудования, работ и услуг для группы «Нафтогаз».

Также Украина подписала соглашение об общих условиях с немецким девелопером Notus Energy по кредиту на 65 млн евро. Средства должны направить на финансирование ветровой электростанции мощностью 120 МВт.

Компании ДТЭК и GE Vernova договорились о строительстве новой парогазовой электростанции мощностью 650 МВт. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 900 млн евро.

Отдельно Шмыгаль отметил соглашение об общих условиях на 191,2 млн евро между IFC, ЕБРР, BSTDB, BII Ukraine и Swedfund. Оно касается финансирования строительства ветровой электростанции мощностью 189 МВт, которую реализуют дочерние компании Галнафтогаза.

ЕБРР подписал письма о намерениях с Германией относительно взноса 45 млн евро и Норвегией относительно взноса 10 млн евро в Программу ускорения развития возобновляемой энергетики и рынка Украины RAMP-UP.

Этот механизм, разработанный ЕБРР и Всемирным банком, должен поддержать 1 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики и потенциально мобилизовать 1,5 млрд евро инвестиций.

Кредит на 90 млн евро под государственные гарантии для Укрэнерго направят на реконструкцию отдельных подстанций, а также на усиление корпоративного управления.

Кроме того, грант на 11 млн евро от правительства Германии через KfW позволит Укрэнерго закупить критически необходимое оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры.

Украина также подписала соглашение с правительствами Норвегии и Нидерландов о предоставлении 44,6 млн евро гранта для Укрнафты.

Кроме финансовых договоренностей, стороны подписали ряд меморандумов для дальнейшего сотрудничества в энергетических секторах. В частности, новый меморандум со Swedfund International должен заложить основу для модернизации энергетической инфраструктуры.

«Нафтогаз» подписал меморандумы с Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps и ORLEN.

Также «Нафтогаз» и Укрнафта подписали меморандум с нидерландской компанией CQUESTRA BV. Он запускает украинско-польский трансграничный проект транспортировки и геологического хранения CO₂ ориентировочной стоимостью 8,53 млн евро.

Кроме того, новый меморандум между Энергоатомом и чешской ŠKODA JS расширяет сотрудничество в сфере развития новых ядерных мощностей и модернизации ядерной инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее премьер Юлия Свириденко по итогам конференции в Гданьске объявила о подписании 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро и рассказала, на что пойдут деньги.

Также стало известно, что следующую международную конференцию по вопросам послевоенного восстановления Украины примет Эстония.

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