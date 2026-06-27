Германия рассматривает возможность возобновления обязательного призыва в армию

Германия может вернуться к обязательной военной службе для мужчин, если добровольный набор в Бундесвер не позволит достичь запланированной численности армии.
Об этом заявил председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп, его цитирует The Guardian.
По словам политика, правительство должно оценить эффективность действующей модели комплектования армии первой половины следующего года. Окончательное решение планируют принять до 31 июля 2027 года, когда вступит в силу новое законодательство о военной службе.
«Если мы не сможем достичь этих целей за счет добровольного поступления на службу, нам придется вернуться к обязательному призыву», – заявил Ревекамп.
Он также отметил, что имеет «серьезные сомнения» относительно способности добровольной системы обеспечить запланированный рост численности как действующих военных, так и резервистов.
Издание отмечает, что Германия остановила обязательный призыв в 2011 году, однако после начала полномасштабного вторжения россии в Украину существенно пересмотрела свою оборонную политику. Так, канцлер Фридрих Мерц намерен увеличить численность Бундесвера с примерно 185 тысяч до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году.
Ревекамп выразил сомнение, что необходимых показателей удастся достичь исключительно за счет добровольцев, и предупредил, что россия может быть готова к нападению на одну из стран НАТО уже к 2029 году.
Напомним, ранее командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предположил, что россия может использовать свое преимущество в массовом производстве дронов для создания угрозы странам Балтии или даже начала агрессии до конца 2028 года.
А премьер-министр Польши Дональд Туск высказывал еще более тревожные прогнозы, отмечая, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.
Вместе с тем, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что россия в настоящее время не стремится к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает невозможность добиться военного успеха против НАТО.
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