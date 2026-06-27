Германия рассматривает возможность возобновления обязательного призыва в армию

Германия может вернуться к обязательной военной службе для мужчин, если добровольный набор в Бундесвер не позволит достичь запланированной численности армии.

Об этом заявил председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп, его цитирует The Guardian.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

По словам политика, правительство должно оценить эффективность действующей модели комплектования армии первой половины следующего года. Окончательное решение планируют принять до 31 июля 2027 года, когда вступит в силу новое законодательство о военной службе.

«Если мы не сможем достичь этих целей за счет добровольного поступления на службу, нам придется вернуться к обязательному призыву», – заявил Ревекамп.

Он также отметил, что имеет «серьезные сомнения» относительно способности добровольной системы обеспечить запланированный рост численности как действующих военных, так и резервистов.

Издание отмечает, что Германия остановила обязательный призыв в 2011 году, однако после начала полномасштабного вторжения россии в Украину существенно пересмотрела свою оборонную политику. Так, канцлер Фридрих Мерц намерен увеличить численность Бундесвера с примерно 185 тысяч до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году.

Ревекамп выразил сомнение, что необходимых показателей удастся достичь исключительно за счет добровольцев, и предупредил, что россия может быть готова к нападению на одну из стран НАТО уже к 2029 году.

Напомним, ранее командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предположил, что россия может использовать свое преимущество в массовом производстве дронов для создания угрозы странам Балтии или даже начала агрессии до конца 2028 года.

А премьер-министр Польши Дональд Туск высказывал еще более тревожные прогнозы, отмечая, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.

Вместе с тем, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что россия в настоящее время не стремится к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает невозможность добиться военного успеха против НАТО.

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