В МИД сообщили, посетит ли Зеленский конференцию по восстановлению Украины в Гданьске

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения относительно участия в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске 25–26 июня.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, в понедельник, 22 июня, президенту будет представлен доклад о готовности к мероприятию, возможных последствиях принимаемых решений и форматах проведения конференции. После этого, как отметил глава МИД, Зеленский и примет окончательное решение относительно своего участия.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что ожидает участия украинского президента в конференции, несмотря на сложности в двусторонних отношениях.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда. На фоне этого ряд украинских чиновников и политиков также заявили об отказе от польских наград.

Тем временем в ходе опроса выяснилось, что большинство граждан Польши считают, что президент Украины Владимир Зеленский имеет негативное отношение к их стране.

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