На Одесчине задержали женщину по подозрению в пытках 5-летнего сына

В Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители задержали 36-летнюю женщину , которую подозревают в жестоком избиении и пытках собственного 5-летнего сына.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, мальчик вернулся домой в слезах после того, как упал на улице. Мать, которая, по информации правоохранителей, находилась в состоянии алкогольного опьянения, не стала его успокаивать, а начала бить руками и деревянным топорищем.

Крики ребенка услышали соседи, которые и вызвали полицию. На место также прибыла бригада скорой помощи, госпитализировавшая мальчика.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и ссадины. Сейчас мальчик находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

В полиции отметили, что семья находилась под социальным сопровождением и состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Кроме пострадавшего мальчика, в семье воспитываются еще трое малолетних детей, которые сейчас находятся с отцом.

Женщине сообщили о подозрении по статье о пытках. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 14 июня на Закарпатье мужчина угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое детей. Жителей дома эвакуировали, а злоумышленника задержали.

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