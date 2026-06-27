Украина вернула из российского плена семерых незаконно удерживаемых гражданских

Украина вернула домой еще семерых гражданских, которых россия годами незаконно удерживала в неволе. Среди освобожденных – украинцы в возрасте от 35 до 66 лет.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

26 июня 2026, 15:17 Украина и россия провели новый обмен пленными Украина и россия провели новый обмен военнопленными 26 июня. Домой вернулись 160 украинских воинов – военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, пограничники и другие защитники.

По словам Лубинца, возвращение стало результатом его прямой гуманитарной работы с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой.

Он также поблагодарил Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и другие органы, которые работают в рамках Координационного штаба.

Освобожденных украинцев россияне незаконно задержали в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей. Что касается Киевской области, речь идет о Бучанском районе, где оккупанты в 2022 году совершали зверства.

Одного из украинцев россияне похитили из собственного дома только из-за того, что его сын служит в Вооруженных силах Украины. Еще одного мужчину забрали прямо с места работы – в сельском хозяйстве, где он находился на момент российского вторжения.

Среди возвращенных также есть доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде «Ангелы Тайры» в Мариуполе. Именно в тот день вместе с ним задержали и Тайру, которую удалось вернуть домой ранее.

Лубинец подчеркнул, что Украина продолжит борьбу за возвращение всех незаконно удерживаемых граждан – как гражданских, так и военных.

«Наша команда сделает все возможное, чтобы их права были полностью гарантированы и защищены. Хочу подчеркнуть: Украина не прекратит борьбу за возвращение каждого и каждой. Гражданских и военных. Тех, кого незаконно задержали в 2014 году, и тех, кого Россия лишила свободы после начала полномасштабного вторжения. Каждое такое возвращение – это еще одна победа человечности над бесправием», – заявил омбудсмен.

Напомним, Украина и россия провели новый обмен военнопленными 26 июня. Домой вернулись 160 украинских воинов – военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, пограничники и другие защитники.

Прошлый этап обмена пленными между Украиной и россией в формате «1000 на 1000» состоялся 5 июня. Тогда домой вернулись 185 украинских воинов.

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