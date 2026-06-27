Правительство запустило новый механизм поддержки оборонных инноваций

Правительство Украины ввело единый порядок работы с международными партнерами в рамках развития оборонных инноваций – программу Brave International. Решение охватывает как уже объявленные, так и будущие инициативы, в частности UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

18 июня 2026, 13:20 Drone Deal: что дает Украине двустороннее сотрудничество и с какими странами оно уже налажено Соглашения в формате Drone Deal. В чем преимущества такого сотрудничества для Украины, с какими государствами уже заключены договоры и с какими планируется их заключить – на инфографике Слово и дело.

По ее словам, благодаря новому механизму будет обеспечен быстрый запуск совместных грантовых конкурсов в сфере defense tech. Участие в программах смогут принимать как украинские компании, так и иностранные стартапы и разработчики.

Общий бюджет первых международных инициатив в рамках Brave International уже превышает 100 млн евро.

Основными задачами программы определены поиск новых технологий для нужд фронта, привлечение дополнительного финансирования для оборонных стартапов, а также углубление сотрудничества с международными инновационными экосистемами и интеграция украинского defense tech в глобальный рынок.

Предусмотрено создание совместных грантовых фондов на основе равных взносов Украины и стран-партнеров, а также формирование паритетных наблюдательных советов и экспертных комиссий для оценки проектов. Все разработки будут проходить обязательное тестирование в Украине на платформе Test in Ukraine.

Ожидается, что первые международные конкурсы в рамках Brave1 стартуют уже в ближайшее время.

Напомним, 25 июня Свириденко рассказывала, что Украина в рамках конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference) в Гданьске подпишет 160 соглашений с партнерами на сумму более 10 миллиардов евро.

Тем временем правительство перераспределило 220 миллионов гривен из специального фонда государственного бюджетного на нужды сектора безопасности и обороны. В частности, из них 70 млн грн пойдут Министерству обороны на закупку вооружения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.