В Сумах выросло количество пострадавших в результате утренней атаки рф

Количество пострадавших в результате утренней российской атаки на Сумскую общину увеличилось с 13 до 18 человек.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Григоров.

По уточненным данным, войска рф нанесли удар тремя реактивными беспилотниками. Григоров объяснил, что такие дроны двигаются значительно быстрее обычных ударных БПЛА, что существенно усложняет их перехват.

Самые тяжелые травмы получила 47-летняя женщина, пострадавшая в результате удара вблизи многоэтажного дома. Она находится под наблюдением врачей. Также в медицинских учреждениях остаются двое детей и двое взрослых.

«Ликвидация последствий продолжается. Всем будет оказана необходимая помощь», – подчеркнул Григоров.

Напомним, накануне российские войска массированно атаковали дронами Ахтырский район Сумской области. В результате удара есть попадания в частные дома и на территории автозаправочных станций, есть раненые.

В целом же в ночь на 27 июня россия атаковала Украину 129 ударными беспилотниками разных типов. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО обезвредили 113 вражеских дронов.

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