Трамп показал новый паспорт США со своим портретом

Президент США Дональд Трамп показал новый дизайн американского паспорта, который выйдет к 250-летию независимости страны. Частью оформления документа стал портрет Трампа.

Об этом президент США сообщил в своей соцсети Truth Social.

29 апреля 2026, 03:29 Портрет Трампа появится в американских паспортах Госдепартамент США выпустит ограниченную серию американских паспортов с портретом Дональда Трампа к 250-летию независимости страны. Документы появятся в июле без дополнительной платы.

Трамп опубликовал изображение нового паспорта и прокомментировал надпись на нем.

«Новый паспорт США, на котором написано: "Добро пожаловать, но ведите себя хорошо!"», – написал Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США готовит к выпуску лимитированную серию паспортов с изображением Трампа на внутренней стороне обложки.

Такие паспорта будут выдавать в паспортном агентстве Вашингтона американцам, которые будут подавать заявление на новый документ.

По словам представителя Госдепа, дополнительную плату за паспорт из лимитированной серии взимать не будут.

Документы будут выдавать, пока не закончится тираж.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки анонсировало появление подписи действующего президента Дональда Трампа на бумажных банкнотах, которые выпустят к празднованию 250-летия основания США.

Как известно, в прошлом году Дональд Трамп запустил программу Trump Gold Card. Эта «золотая карта» позволяет получить ускоренное право на проживание в США за деньги: $1 млн для частных лиц и $2 млн для компаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.