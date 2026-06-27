Украина и россия обменялись списками пропавших без вести военнослужащих

Украина и россия обменялись списками военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах для дальнейшей верификации их возможного пребывания в плену.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам встречи с российской омбудсменкой Яной Лантратовой.

15 апреля 2026, 16:05 Ранение, гибель или плен: какие компенсации могут получить военные и их семьи Правительство регулярно меняет размеры и механизм выплат военнослужащим и их семьям. Сколько могут получить защитники и их близкие в случае ранения, пленения, пропажи без вести или гибели – на инфографике.

По его словам, стороны передали друг другу «большие списки» военных, чтобы проверить информацию об их местонахождении.

Кроме того, были достигнуты договоренности о продолжении взаимных посещений военнопленных, а также дальнейшая верификация граждан Украины, находящихся в российском плену.

Отдельным пунктом переговоров стал обмен запросами на получение копий документов в рамках гражданско-правовых отношений.

Напомним, 27 июня Лубинец также сообщил, что Украина вернула домой еще семерых гражданских, которых россия годами незаконно удерживала в неволе. Среди освобожденных – украинцы в возрасте от 35 до 66 лет.

Стоит отметить, что в пятницу, 26 июня, Украина и россия провели новый обмен военнопленными. Домой вернулись 160 украинских воинов – военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, пограничники и другие защитники.

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