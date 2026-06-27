Россияне ударили по жилому сектору Сум: среди 13 пострадавших – двое младенцев

В Сумах в результате российского удара по жилому сектору пострадали 13 человек, среди них двое 1,5-месячных младенцев. Враг применил модифицированные реактивные БПЛА.

Об этом сообщили начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и глава Сумской ОВА Олег Григоров.

27 июня 2026, 11:08 Рф атаковала Сумскую область большим количеством дронов, есть раненые В ночь на 27 июня российские войска массированно атаковали дронами Ахтырский район Сумской области. В результате удара есть попадания в частные дома и на территории автозаправочных станций, есть раненые.

По данным городских властей, в Сумах зафиксировали попадание неустановленных боеприпасов в жилом секторе. В результате атаки повреждены окна домов и автомобиль.

Григоров сообщил, что враг применил модифицированный реактивный БПЛА. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

Среди пострадавших – двое 1,5-месячных младенцев. Дети находятся в больнице вместе с мамами, которые не получили ранений.

Также травмированы трое мужчин в возрасте 63, 45 и 88 лет, а также четыре женщины в возрасте 54, 43, 37 и 48 лет.

Все пострадавшие госпитализированы, проходят обследование и получают медицинскую помощь. Информацию еще о 4 пострадавших уточняют.

Напомним, ранее российские войска массированно атаковали дронами Ахтырский район Сумской области. В результате удара есть попадания в частные дома и на территории автозаправочных станций, есть раненые.

В ночь на 27 июня россия атаковала Украину 129 ударными беспилотниками разных типов. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО обезвредили 113 вражеских дронов.

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