Россияне ударили по жилому сектору Сум: среди 13 пострадавших – двое младенцев

Национальная безопасность
Читати українською
В Сумах в результате российского удара по жилому сектору пострадали 13 человек, среди них двое 1,5-месячных младенцев. Враг применил модифицированные реактивные БПЛА.
t.me/serhii_kryvosheienko

В Сумах в результате российского удара по жилому сектору пострадали 13 человек, среди них двое 1,5-месячных младенцев. Враг применил модифицированные реактивные БПЛА.

Об этом сообщили начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Рф атаковала Сумскую область большим количеством дронов, есть раненыеВ ночь на 27 июня российские войска массированно атаковали дронами Ахтырский район Сумской области. В результате удара есть попадания в частные дома и на территории автозаправочных станций, есть раненые.

По данным городских властей, в Сумах зафиксировали попадание неустановленных боеприпасов в жилом секторе. В результате атаки повреждены окна домов и автомобиль.

Григоров сообщил, что враг применил модифицированный реактивный БПЛА. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

Среди пострадавших – двое 1,5-месячных младенцев. Дети находятся в больнице вместе с мамами, которые не получили ранений.

Также травмированы трое мужчин в возрасте 63, 45 и 88 лет, а также четыре женщины в возрасте 54, 43, 37 и 48 лет.

Все пострадавшие госпитализированы, проходят обследование и получают медицинскую помощь. Информацию еще о 4 пострадавших уточняют.

Напомним, ранее российские войска массированно атаковали дронами Ахтырский район Сумской области. В результате удара есть попадания в частные дома и на территории автозаправочных станций, есть раненые.

В ночь на 27 июня россия атаковала Украину 129 ударными беспилотниками разных типов. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО обезвредили 113 вражеских дронов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дети Сумская область БПЛА Дрон Страна-террорист россия Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Зеленский назвал количество дронов, авиабомб и ракет, которыми рф атаковала Украину за неделю
Россияне ударили по жилому сектору Сум: среди 13 пострадавших – двое младенцев
В Польше задержали украинца из-за угроз президенту Навроцкому
В Лондоне мероприятие об экстремальной жаре отменили из-за жары
Политик немецкой партии раскритиковал планы ЕС касательно изменений защиты для украинских мужчин
Зеленский подтвердил удар ракетами «Фламинго» по заводу «Титан-Баррикады» в Волгограде
АРМА впервые получило в управление арестованные криптоактивы
Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции с россиян и белорусов
СБУ во второй раз за месяц поразила российскую нефтеперекачивающую станцию «Второво»
Рф атаковала Сумскую область большим количеством дронов, есть раненые
Больше новостей