Латвия планирует продлить усиленный режим охраны восточной границы до конца года

Министерство внутренних дел Латвии предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в ряде регионов, граничащих со восточной границей, до 31 декабря этого года.

Об этом сообщает Delfi.

Речь идет о Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и городе Даугавпилс. В МВД Латвии отмечают, что в этих регионах сохраняются повышенные риски для безопасности, в частности попытки незаконного пересечения границы.

Наибольшее миграционное давление, по данным ведомства, продолжает фиксироваться на латвийско-белорусской границе. Также существуют риски гибридных угроз, провокаций, контрабанды и других видов трансграничной преступности.

Отдельно подчеркивается необходимость поддержания постоянной готовности соответствующих служб для реагирования на возможные инциденты. Сейчас усиленный режим охраны границы действует до 30 июня.

По данным латвийских пограничников, в 2026 году уже зафиксировано более 6 тысяч попыток незаконного пересечения границы. В 2025 году таких случаев было более 12 тысяч.

Напомним, в июне сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону об иммиграции, которые запрещают гражданам россии и Беларуси получать временные виды на жительство через инвестиционную программу в альтернативные инвестиционные фонды.

Тем временем военные Латвии усиливают оборону и устанавливают вдоль линии границы с российской федерацией так называемые «зубы дракона». Также территорию будут защищать противотанковые рвы.

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