Украина подписала 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро во время Конференции по восстановлению URC2026 в польском Гданьске.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Украинская делегация завершила работу на пятой Конференции по восстановлению Украины URC2026. Главный итог двухдневного форума – 160 подписанных соглашений и меморандумов на общую сумму более 10 миллиардов евро.
Среди них, по словам Свириденко:
- 3,2 млрд евро – первый транш нового финансового инструмента ЕС;
- 3,4 млрд долларов – соглашение со Всемирным банком;
- запуск Европейского флагманского фонда реконструкции Украины;
- создание Ukraine Transport Support Fund;
- 140 млн евро на жилищные программы;
- соглашение с ЕИБ по восстановлению и защите дорог в прифронтовых регионах;
- новые партнерства в сферах оборонной промышленности и энергетики.
Напомним, Великобритания выделяет новый финансовый пакет для Украины размером почти 290 миллионов фунтов (ориентировочно $381,6 млн). Эти средства будут направлены на реанимацию и усиление защиты украинского энергосектора.
В то же время во время заседания «энергетического Рамштайна», которое проходило в Гданьске, страны-партнеры задекларировали выделение еще по меньшей мере 375 миллионов евро. Деньги пойдут на ремонт поврежденной инфраструктуры и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.
Также стало известно, что следующую международную конференцию по вопросам послевоенного восстановления Украины будет принимать Эстония.
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Премьер Юлия Свириденко по итогам конференции в Гданьске объявила о подписании 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро и рассказала, на что пойдут деньги. Конференция в Гданьске – Украина привлекла более 10 млрд евро на восстановление и оборонку
Свириденко рассказала, какие соглашения подписала Украина в Гданьске и на что пойдут миллиарды евро
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