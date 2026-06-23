Конференция в Гданьске: у Навроцкого заявили, что Зеленский «выставил премьера Польши на смех»

Решение президента Владимира Зеленского не ехать в Гданьск на конференцию по восстановлению Украины ставит в неловкое положение премьер-министра Польши Дональда Туска.

Такое мнение выразил руководитель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

По его словам, приглашения на конференцию в Гданьск были совместно подписаны Зеленским и Туском, и оба политика должны были участвовать в мероприятии и встречать гостей.

«Президент Украины, несмотря на то, что уже пригласил гостей, отказывается от участия и таким образом выставляет премьер-министра Туска на смех», – считает Пшидач.

Он также написал, что «не испытывает никакого удовлетворения» от того, что премьер-министра Польши «унизили» на международной арене. Сам Туск на заявление пока что не отреагировал.

Напомним, накануне стало известно, что президент Зеленский не поедет в польский Гданьск. Вместо него украинскую делегацию на конференции возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

До этого приезд Зеленского был под вопросом из-за обострения польско-украинских отношений после решения Киева назвать одно из подразделений Сил специальных операций «Героями УПА».

Как известно, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.

После этого шага группа украинских высокопоставленных чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили, в частности, глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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