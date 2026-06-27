Рф несколько дней била по «Нафтогазу» ракетами и дронами

Российские войска в течение нескольких дней массированно атаковали производственные объекты «Нафтогаза» в Полтавской области. Враг применял баллистические ракеты и дроны, часть инфраструктуры получила разрушения.
Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в Facebook.
По его словам, россияне атаковали производственную инфраструктуру в Полтавской и Харьковской областях по меньшей мере четырьмя баллистическими ракетами. Часть из них была оснащена кассетной боевой частью.
Также во время атак российские войска применяли дроны.
В результате ударов есть разрушения. Специалисты сейчас оценивают последствия атаки.
Пострадавших нет.
Напомним, 24 июня войска рф нанесли удары по автозаправочным комплексам и производственным объектам Нафтогаза в четырех областях Украины.
29 мая оккупанты атаковали объекты газовой инфраструктуры Нафтогаза в Харьковской и Сумской областях. В результате ударов зафиксированы разрушения.
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