Рф несколько дней била по «Нафтогазу» ракетами и дронами

Российские войска в течение нескольких дней массированно атаковали производственные объекты «Нафтогаза» в Полтавской области. Враг применял баллистические ракеты и дроны, часть инфраструктуры получила разрушения.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в Facebook.

26 июня 2026, 11:51 Прибыли и убытки «Нафтогаза» до и во время большой войны В первый год полномасштабной войны Нафтогаз работал в убыток. Об убытках в Нафтогазе сообщали и до начала большой войны, причем чаще, чем о прибылях. Финансовые результаты Нафтогаза с 2004 по 2025 год – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, россияне атаковали производственную инфраструктуру в Полтавской и Харьковской областях по меньшей мере четырьмя баллистическими ракетами. Часть из них была оснащена кассетной боевой частью.

Также во время атак российские войска применяли дроны.

В результате ударов есть разрушения. Специалисты сейчас оценивают последствия атаки.

Пострадавших нет.

Напомним, 24 июня войска рф нанесли удары по автозаправочным комплексам и производственным объектам Нафтогаза в четырех областях Украины.

29 мая оккупанты атаковали объекты газовой инфраструктуры Нафтогаза в Харьковской и Сумской областях. В результате ударов зафиксированы разрушения.

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