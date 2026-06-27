Турция заявила о готовности снова организовать переговоры Киева и Москвы

Турция заявила о готовности снова выступить площадкой для переговоров между делегациями Украины и россии с целью возобновления дипломатического процесса по завершению войны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Анитой Ананд в Оттаве.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

По словам Фидана, Анкара заинтересована в скорейшем завершении войны через диалог и в соответствии с нормами международного права. Он отметил, что сейчас дипломатический процесс находится в состоянии застоя, а боевые действия усилились, в то время как стороны сосредоточены на достижении военных результатов.

«Мы считаем необходимым как можно скорее активизировать дипломатические усилия. В этом контексте Турция готова снова принять делегации россии и Украины для переговоров в нашей стране», – заявил Фидан.

Он также подчеркнул, что развитие оборонной промышленности является одним из ключевых вопросов для стран НАТО, в частности на фоне войны россии против Украины. По его словам, дискуссии об увеличении оборонных расходов фактически перешли к этапу практического выполнения обязательств союзниками.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Ранее Зеленский подчеркивал, что Украина способна быстро сформировать условия для принуждения россии к миру. Однако реализация этого сценария зависит от решений международных союзников касательно помощи, которая обсуждалась на саммите G7.

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