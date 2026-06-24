Туск об отсутствии Зеленского на конференции в Гданьске: «Жест деэскалации напряжения»

Отсутствие президента Владимира Зеленского на предстоящей Международной конференции по восстановлению в Гданьске является «жестом деэскалации напряжения», которое недавно возникло между лидерами Украины и Польши.

Об этом говорится в заявлении польского премьер-министра Дональда Туска во время совместной пресс-конференции с главами правительств «Вышеградской группы».

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

По словам главы польского правительства, он поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске.

При этом комментируя отсутствие президента Зеленского на мероприятии, Туск заявил, что не воспринимает это как проблему или «проявление охлаждения отношений».

Туск подчеркнул, что произошло ненужное эмоциональное напряжение между президентами Украины и Польши, а также «неадекватные реакции с обеих сторон».

«Если речь идет обо мне, то я не разочарован. По моему мнению, это означает, возможно, даже более умелое проведение конференции, без ненужного напряжения, и воспринимаю это как жест деэскалации напряжения», – отметил Туск.

При этом глава польского правительства считает стратегической ошибкой дальнейшее углубление политиков обеих стран в этот конфликт, намекнув, что Варшава заинтересована в снижении градуса конфронтации и возвращении к конструктивному диалогу.

Напомним, накануне стало известно, что президент Зеленский не поедет в польский Гданьск. Вместо него украинскую делегацию на конференции возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

После этого у польского президента Навроцкого заявили, что Зеленский «выставил премьера Польши на посмешище».

До этого приезд Зеленского был под вопросом из-за обострения польско-украинских отношений после решения Киева назвать одно из подразделений Сил специальных операций «Героями УПА».

Как известно, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.

После этого шага группа украинских высокопоставленных чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили, в частности, глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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