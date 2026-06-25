Стало известно, где состоится следующая конференция по восстановлению Украины

Следующая конференция по вопросам восстановления Украины от последствий полномасштабной войны пройдет в Эстонии.

Об этом сообщил эстонский премьер-министр Кристен Михал.

17 июля 2025, 18:37 От Лугано до Рима: финансовые результаты конференций по восстановлению Украины Оценочная стоимость заключенных в Риме соглашений – свыше €13 млрд. Слово и дело сравнивает, какая из конференций по восстановлению Украины была наиболее продуктивна с учетом потенциального финансирования.

«В 2027 году Эстония примет у себя конференцию по восстановлению Украины в Таллинне. Мы будем развивать импульс, полученный на конференции в Гданьске, и превратим взятые на себя обязательства в результаты», – пообещал политик.

Михал подчеркнул, что каждая инвестиция в Украину является инвестицией в безопасность Европы.

Напомним, что в четверг, 25 июня, в польском Гданьске проходит шестая по счету конференция по восстановлению Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что Украина в рамках мероприятия подпишет 160 соглашений с партнерами более чем на 10 миллиардов евро.

А министр энергетики Денис Шмыгаль после встречи «энергетического Рамштайна» в Гданьске отдельно сообщил, что союзники объявили о как минимум 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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