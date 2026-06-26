До зимы в Украине планируют восстановить и построить более 10 ГВт генерации – Шмыгаль

Украина рассчитывает до начала следующей зимы восстановить и построить более 10 гигаватт генерирующих мощностей.

Об этом заявил глава Минэнерго Денис Шмыгаль на полях конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске.

1 июня 2026, 20:06 Правительство разработало план из четырех уровней энергетической устойчивости Украины Новая концепция энергосистемы предполагает автономность регионов, громад и бизнеса, а также усиление защиты критической инфраструктуры.

По словам министра, подготовка к осенне-зимнему периоду идет совместно с международными партнерами. Основные направления работы – восстановление поврежденных энергообъектов, децентрализация генерации и усиление защиты критической инфраструктуры.

В ходе профильной встречи представители Украины также обсудили с партнерами инициативу Польши по использованию замороженных российских активов для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, как рассказал Шмыгаль, участники отметили необходимость дальнейшего усиления санкционного давления на россию, в частности, постепенного отказа европейских стран от российских энергоносителей и ядерных технологий.

Напомним, в марте министр говорил, что правительство планирует восстановить около 4 ГВт энергогенерации, поврежденной в результате российских атак. Шмыгаль также рассказал, сколько газа планируют накопить в хранилищах до следующей зимы.

Стоит также отметить, что на встрече «энергетического Рамштайна» в Гданьске международные партнеры объявили о как минимум 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и взносов в Фонд поддержки энергетики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.