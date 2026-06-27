Российские УАБы ударили по детскому саду в Запорожской области

В поселке Малокатериновка Запорожского района из-за ударов российских УАБов повреждено помещение детского сада «Рукавичка». В здании выбиты стекла, повреждены стены и крыша.

Об этом 27 июня сообщили на Facebook-странице Кушугумской громады.

27 июня 2026, 08:37 Россия ударила по Запорожью дроном, из-за удара загорелась АЗС Вражеский дрон попал в АЗС в Запорожье, вызвав пожар газового резервуара и административного здания.

По данным громады, разрушения получило помещение коммунального учреждения дошкольного образования «Рукавичка» в Малокатериновке.

После российских атак в здании выбиты стекла, повреждены стены и крыша.

В громаде показали, как выглядит детский сад после ударов.

Напомним, в ночь на 27 июня российские войска атаковали дронами Солоницевскую громаду Харьковского района. В результате удара повреждены две автозаправочные станции, на одной из них произошел пожар.

Той же ночью оккупанты массированно атаковали дронами Ахтырский район Сумской области.

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