Российские УАБы ударили по детскому саду в Запорожской области

Национальная безопасность
Читати українською

В поселке Малокатериновка Запорожского района из-за ударов российских УАБов повреждено помещение детского сада «Рукавичка». В здании выбиты стекла, повреждены стены и крыша.
facebook.com/КУШУГУМСЬКА ГРОМАДА

В поселке Малокатериновка Запорожского района из-за ударов российских УАБов повреждено помещение детского сада «Рукавичка». В здании выбиты стекла, повреждены стены и крыша.

Об этом 27 июня сообщили на Facebook-странице Кушугумской громады.

Россия ударила по Запорожью дроном, из-за удара загорелась АЗСВражеский дрон попал в АЗС в Запорожье, вызвав пожар газового резервуара и административного здания.

По данным громады, разрушения получило помещение коммунального учреждения дошкольного образования «Рукавичка» в Малокатериновке.

После российских атак в здании выбиты стекла, повреждены стены и крыша.

В громаде показали, как выглядит детский сад после ударов.

Напомним, в ночь на 27 июня российские войска атаковали дронами Солоницевскую громаду Харьковского района. В результате удара повреждены две автозаправочные станции, на одной из них произошел пожар.

Той же ночью оккупанты массированно атаковали дронами Ахтырский район Сумской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дети Детский садик Запорожская область Страна-террорист россия Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Германия рассматривает возможность возобновления обязательного призыва в армию
Трамп показал новый паспорт США со своим портретом
Турция заявила о готовности снова организовать переговоры Киева и Москвы
В Сумах выросло количество пострадавших в результате утренней атаки рф
28 соглашений и миллиарды евро: что Украина получила для энергетики в Гданьске
Украина и россия обменялись списками пропавших без вести военнослужащих
Правительство запустило новый механизм поддержки оборонных инноваций
Российские УАБы ударили по детскому саду в Запорожской области
Латвия планирует продлить усиленный режим охраны восточной границы до конца года
Украина вернула из российского плена семерых незаконно удерживаемых гражданских
Больше новостей