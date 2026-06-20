Зеленский отреагировал на решение Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение польского лидера Кароля Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла – высшей государственной награды страны.
Заявление было опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
Глава государства обратил внимание на то, что кавалерами Ордена продолжают оставаться некоторые противоречивые исторические фигуры.
«Следовательно, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить», – отметил Зеленский.
В то же время президент поблагодарил польский народ за поддержку Украины во время войны и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между двумя государствами. По его словам, Киев остается открытым к конструктивному диалогу с Польшей, в частности, относительно сложных страниц общей истории и памяти жертв прошлого века.
Отдельно Зеленский сообщил, что уже вернул награду польской стороне.
«Мы считали, что именно Украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину Президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам», – написал он.
Напомним, накануне Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА. Президент Зеленский объяснял свое решение о присвоении желанием восстановить исторические традиции украинской армии, но в Польше это вызвало острую реакцию.
Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов уже заявили об отказе от государственных наград Республики Польша.
А премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что обострение отношений между Варшавой и Киевом играет на руку россии.
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