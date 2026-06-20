Зеленский отреагировал на решение Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение польского лидера Кароля Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла – высшей государственной награды страны.

Заявление было опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

11 июня 2026, 12:26 Более половины поляков начали хуже относиться к украинцам после решения о «Героях УПА» – опрос 51,9% поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного названия «героев УПА» одному из украинских военных подразделений.

Глава государства обратил внимание на то, что кавалерами Ордена продолжают оставаться некоторые противоречивые исторические фигуры.

«Следовательно, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить», – отметил Зеленский.

В то же время президент поблагодарил польский народ за поддержку Украины во время войны и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между двумя государствами. По его словам, Киев остается открытым к конструктивному диалогу с Польшей, в частности, относительно сложных страниц общей истории и памяти жертв прошлого века.

Отдельно Зеленский сообщил, что уже вернул награду польской стороне.

«Мы считали, что именно Украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину Президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам», – написал он.

Напомним, накануне Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА. Президент Зеленский объяснял свое решение о присвоении желанием восстановить исторические традиции украинской армии, но в Польше это вызвало острую реакцию.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов уже заявили об отказе от государственных наград Республики Польша.

А премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что обострение отношений между Варшавой и Киевом играет на руку россии.

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