Туск выразил недовольство тем, что Польшу не пригласили на встречу E3 в Лондоне

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Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике отсутствие Варшавы на встрече лидеров формата E3 в Лондоне.
Фото: onet.pl

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике отсутствие Варшавы на встрече лидеров формата E3 в Лондоне, где президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Британии Киром Стармер, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Заявление политика приводит портал Onet.

После Вашингтона: какое мирное соглашение для Украины готовит ЕвропаКак встреча Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца в Лондоне стала сигналом формирования новой европейской переговорной архитектуры. Какие условия мира предлагает ЕС, чем этот подход отличается от американского и готова ли россия принять новые правила игры.

По словам Туска, он уже обсудил ситуацию с Мерцом, подробно объяснившим ход переговоров в британской столице. В то же время, польский премьер подчеркнул, что Варшава не считает для себя обязательными договоренности, принятые без ее участия.

«Я сказал, что с точки зрения Польши никакие договоренности, в которых Польша не участвует, не будут нами придерживаться, то есть не будут нас обязывать, а Польша является абсолютно необходимым звеном, чтобы серьезно говорить о будущем Украины и региона», – заявил он.

Туск также сообщил о разговоре с премьером Италии Джордже Мэлони, которая, по его словам, также недовольна существованием формата E3. В этой связи в ближайшие дни планируется встреча в более широком формате с участием Польши и Италии.

В то же время, глава польского правительства призвал европейских союзников не спешить с диалогом с Кремлем и подчеркнул, что поддержка Украины должна оставаться безусловной.

«Никто в Европе не будет играть роль арбитра между россией и Украиной. В этой войне мы на стороне Украины. Украина не может проиграть эту войну, а россия не может ее выиграть», – добавил политик.

По словам Туска, Польша и дальше будет участвовать во всех ключевых дискуссиях по безопасности региона и будущего Украины, даже несмотря на то, что ее не всегда приглашают в отдельные переговорные форматы.

Напомним, что встреча Зеленского, Макрона, Стармера и Мерца состоялась 7 июня в Лондоне. После переговоров они заявили о поддержке Украины и согласовали общие подходы к будущему завершению войны с россией.

Зеленский также рассказал, что три страны Европы согласились помочь Украине с антибаллистикой, а Британия готова присоединиться к разработке совместной антибаллистической системы.

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