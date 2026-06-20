Навроцкий заявил о рисках для агросектора Польши из-за вступления Украины в ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что потенциальное членство Украины в Европейском Союзе может представлять угрозу для польского аграрного сектора.

Об этом говорится в сообщении Канцелярии польского президента.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

По его словам, защита интересов местных фермеров остается для Варшавы приоритетом.

Навроцкий подчеркнул, что понимает евроинтеграционные стремления Украины, однако предупредил о возможных вызовах для польского сельского хозяйства в случае ее вступления в ЕС. Он отметил, что интересы польских производителей всегда будут оставаться для него первоочередными.

В то же время президент Польши подчеркнул, что польская аграрная политика должна учитывать интересы фермеров в контексте решений Евросоюза, в частности «Зеленого соглашения», и не может быть подчинена политическим или идеологическим факторам.

Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. А еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

Однако Европейский Союз по требованию венгерского премьер-министра Петера Мадьяра убрал положение об ускорении евроинтеграции Украины из финального текста декларации глав ЕС по итогам саммита.

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